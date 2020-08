Venstre vil have Thomas Bak på Borgen

"Jeg betragter Thomas som en super stærk kandidat. Han har den pondus og politisk erfaring, der skal for at opnå et godt folketingsvalg, og trods sine kun 40 år har han stor viden og erfaring fra det politiske, heraf mere end 25 års erfaring i Venstre i form af tillidsposter og som medlem af Fredensborg Byråd og poster i Region Hovedstaden og LOF," siger Jørgen Eirfeldt, kredsbestyrelsesformand i pressemeddelelse.

"Og denne gang får han lidt mere tid til at forberede sin valgkamp end de knap to måneder, han fik sidst, da han stillede op for Helsingørkredsen på et afbud," oplyser Jørgen Eirfeldt.