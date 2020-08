Ann Lindhardt, borgmesterkandidat for Venstre, skal forsøge at få Venstre med i en bred budgetaftale. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Venstre håber på en bred budgetaftale: Skattestigning er allersidste udvej

Ann Lindhardt har som ny borgmesterkandidat den store opgave at lede Venstre gennem budgetforhandlinger i Hørsholm

Som ny borgmesterkandidat er det Venstres Ann Lindhardt, der skal lede Venstre igennem de forestående budgetforhandlinger, som blev kickstartet i weekenden med en budgetkonference for Hørsholms 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer.

"Vi ser frem til at forhandlingerne starter og er positive og håber, at der bliver landet en bred aftale," lyder det fra Ann Lindhardt i en pressemeddelelse.

Mere til det borgernære Hun går til forhandlingerne med den målsætning at fremme bedre forhold på de borgernære områder. "Det er f.eks høj standard på daginstitutions- og skoleområdet, spændende idrætsliv og sund byudvikling. Der skal være et endnu større fokus på de ældre dette år, da vi kan se på nøgletallene fra andre kommuner, at vi godt kunne løfte mere. Alle seniorer skal have en tryg og værdig alderdom med valgfrihed og respekt for individuelle ønsker og behov," siger Ann Lindhardt.

Efter et mangeårigt overforbrug på beskæftigelsesområdet i Hørsholm, som Venstres borgmesterkandidat påpegede sidste år, glæder hun sig over, at andre partier nu er modne til at få rettet dette op, og finde de nødvendige besparelser.

"I stedet skal de skattekroner omprioriteres til byens børn og ældre. Vi skal også have set på kommunens udgiftspres på konsulenter," udtaler Ann Lindhardt.

Sidste udvej er skatten Der er allerede talt om skattestigninger, men det er absolut sidste udvej for Venstre, siger partiets borgmesterkandidat.

"I vores optik er skattestigninger altid det allersidste redskab, efter man har gået alle andre muligheder igennem, såsom overforbrug, sunde effektiviseringsmuligheder - og vendt hver en sten. Hvis der overhovedet skal kigges på skatten, skal borgere kunne se en mening med at skulle punge ekstra ud, og det skal øremærkes specifikt på f.eks investeringer til børne- og ældreområdet," siger Ann Lindhardt, der umiddelbart sætter spørgsmålstegn ved, om at det er nødvendigt at hæve skatten i Hørsholm.

