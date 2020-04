Stig Brammer, formand for Venstre i Hørsholm, siger om eksklusionen af Ib Lunde Rasmussen: "Der er sket nogle ting, som vi ikke vil have det. Det er en ærgerlig og dum sag, som vi skulle have været foruden. Det beklager vi..."

Venstre-formand om eksklusion: En ærgerlig og dum sag

Formand for Venstre i Hørsholm, Stig Brammer, ønsker ikke at kommentere direkte på Ib Lunde Rasmussens udmeldinger efter mandagens eksklusion af ham.

"Men jeg vil gå så langt som at sige, at det er ikke sådan, at vi ser situationen. Der er sket nogle ting, som vi ikke vil have det. Mere kan jeg ikke sige. Det er en ærgerlig og dum sag, som vi skulle have været foruden. Det beklager vi," udtaler Stig Brammer til Ugebladet.