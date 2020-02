Velgørenhed fra Rungsted-elever: Afleverede skolebus i Ghana

Uden skolebus har mange af eleverne ikke en chance for at komme i skole på grund af de kilometerlange afstande fra deres bopæl i landsbyerne til folkeskolen.

For Rungsted-eleverne var det en enestående stor oplevelse endelig at kunne møde de 300 elever elever, fortæller de efter at være vendt hjem til Danmark.

44 elever fra Rungsted Gymnasium var de glade givere og havde taget turen hele vejen til Ghana for at kunne donore og indvie den nye brugte skolebus, som de har skænket til de 300 afrikanske elever og deres folkeskole i Kumasi/Ghana, som er partnerskole med gymnasiet i Rungsted.

En af gymnasieelevernes far havde desuden doneret et helt nyt sæt drenge- og pige-fodboldsæt til skolen.

Oplevelse for livet

Rektoren fortæller videre, at eleverne i det helt taget har fået en enestående faglig oplevelse og en - for livet - menneskelig og personlig oplevelse.

"Det eleverne har oplevet i Ghana kan man ikke opleve hverken gennem en bog eller gennem alverdens film - man skal selv på besøg i de primitive blikskure i slumkvarteret, sidde med et barn på skødet på skolebænken i landsbyskolen eller deltage i diskussionen af FNs verdensmål om mere ligestilling og mindre fattigdom med Gymnasieeleverne i Ghana," forklarer Ruth Kirkegaard.

Mange af gymnasieeleverne fra Rungsted bruger nu oplevelserne i Ghana i deres faglige opgaver, såsom SRP i 3.G - og ifølge skolens rektor er andre af eleverne allerede i gang med at undersøge, hvordan man kan tage tilbage til Ghana efter gymnasiet for at gøre en forskel.

"En af vores elever, Caroline, græd, da vi besøgte slumområderne, fordi hun havde ALDRIG forestillet sig, at det var så fattigt - hun kunne ikke forlige sig med, at de søde storsmilende børn virkelig skulle vokse op der midt i mudder, skrald og slum. Men hun var lykkelig for at have set," siger Ruth Kirkegaard og tror, at Caroline kommer tilbage en dag og arbejder som NGO'er.

"Vi tog senere ud i en anden landsby på egen hånd med en lokal lærer og uddelte fodboldtøj og blyanter samt sæbebobler til børnene, og det var rørende," beretter gymnasierektoren.