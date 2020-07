De to velkendte ansigter i Hørsholm Svømmehal - Pia Hedegaard og Lærke A. Bregenhøj - byder for første gang på svømmeundervisning sammen. Foto: Privat

Send til din ven. X Artiklen: Vandhunde: Lærke og Pia sammen om at lære børn at svømme Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vandhunde: Lærke og Pia sammen om at lære børn at svømme

Corinatiden har skabt nyt fællesskab mellem i Hørsholm Svømmehal, og de to kvinder tilbyder lige nu sommersvøm for de seks til ti-årige

Ugebladet Hørsholm - 23. juli 2020 kl. 05:30 Af Morten Timm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De to Hørsholmkvinder Pia Hedegaard og Lærke A. Bregenhøj er begge ægte vandhunde, og de elsker at svømne.

Læs også: Gazellen er nu trimmet til at springe endnu højere

Under coronalukningen af Hørsholm Svømmehal har fundet ud af, at de også deler samme passion: Nemlig at lære børn at svømme, så de på sikker vis kan begå sig i det våde element.

Det har resultatet i et nyt fællesskab, hvor de sammen tilbyder svømmeundervisning for de seks til ti-årige her i sommerferien.

Bankende hjerte De kalder det 'Sommersvøm', hvor børnene i en time hver dag i en uge tilbydes koncentreret svømmeteknik krydret med sjove oplevelser og en masse vandglæde. Aktiviteten afholdes i ugerne 31 og 32.

"Jeg har et bankende hjerte for vand og børn, og for mig er det alfa omega at kunne give børn i vand en bevidst og tryg undervisning," siger Lærke A. Bregenhøj, der er ejer af den Private Svømmeundervisning i Hørsholm Svømmehal.

Hun har mange års erfaring i at undervise børn i svømning og har udviklet et svømmeBOOST.

Samarbejde giver mening Pia Hedegaard var ikke i tvivl om, at det vil give så meget mening at starte et samarbejde med Lærke. Især i denne tid.

"Det er nyt, gennemtænkt og giver så meget mening at bringe det ind i Hørsholm Svømmehal," fortæller Pia Hedegaard efter at have hørt Lærkes idé om at slå de to erfarne vandglade kvinder sammen.

Pia har mange års pædagogiske erfaring i SFO og derned arbejde med børn med en god evne til at skabe tryghed i børns indlæring af nyt, både på land og i vand.

Hun driver selv svømmeskolen Bobler & Gobler, som holder til i Breelteparken og i Hørsholm Svømmehal.

Læs mere på www.svommeundervisning.dk eller kontakt Lærke A. Bregenhøj på 20453234 eller mail: info@svommeundervisning.dk

relaterede artikler

Find din indre detektiv: Gå en tur og løs historiske gåder 14. juli 2020 kl. 06:00

Vær ikke bekymret: Byen kommer ikke til at ligge øde hen 13. juli 2020 kl. 10:00