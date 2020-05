Værsgo: 457 stykker kringle til kaffen

Coronatiden har ikke været den sjoveste for Hørsholms plejehjemsbeboere med manglende besøg og mere isolation, men torsdag sørgede Ældre Sagen for et lille lyspunkt, da organisationens lokale ildsjæle Kirsten Holmehøj og Lene Bruunsgaard besøgte alle fire plejecentre - Margrethelund, Sophielund, Breelteparken, Louiselund samt Kammerrådshuset - med friskbagt kringle fra KongevejsCentrets bager til alle beboerne.

Helt præcist delte de 457 stykker kringler ud sammen med en kærlig hilsen til alle beboerne om, at Ældre Sagen savner at afholde de populære torsdagscaféer, som de har arrangeret på skift på plejecentrene gennem de seneste tre år og som har samlet op til 150 mennesker.

"Vi glæder os rigtig meget til at lave caféarrangementerne med musik og sang for jer igen," sagde Kirsten Holmehøj, da hun overbragte kagen til Louiselund-personalet og de ni beboere, der ventede udenfor i det flotte solskinvejr med dannebrogsflag.

"Vi håber, at det kan blive i løbet af efteråret, men vi kan ikke vide det. Vi glæder os i hvert fald meget og har allerede sangere og musikere klar, og vi synes, at det er så dejligt at komme ud, fordi vi kan se, at det gør folk glade," siger Kirsten Holmehøj og Lene Bruunsgaard til Ugebladet.