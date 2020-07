Mange holder ferie hjemme - og så skal der være tilbud. Illustration: Hørsholm Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Vær ikke bekymret: Byen kommer ikke til at ligge øde hen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vær ikke bekymret: Byen kommer ikke til at ligge øde hen

Med sommeraktiviteter i juli vil Hørsholm Kommune sammen med forskellige aktører sørge for liv i gaderne i en ellers 'død' tid

Ugebladet Hørsholm - 13. juli 2020 kl. 10:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

'Et levende Hørsholm' er et tilbud, der har til formål at skabe mere liv i byen henover sommeren 2020.

"De lokale initiativer i byrummet er blevet til i et samarbejde mellem Hørsholm Kommune, detailhandlen, frivillige organisationer, græsrødder og lokale ildsjæle, og det er finansieret af Hørsholm Kommunalbestyrelses sommerpulje og Folketingets sommerpakke til børn og unge," skriver Hørsholm Kommune i en pressemeddelelse.

" 'Et levende Hørsholm' viser, at der sagtens kan være sammenhæng mellem kvalitet og tempo. Det er jo fantastisk, at vi sammen kan stable et flot aktivitetsprogram på benene med så kort varsel. På grund af corona skal mange holde ferie i Danmark i år, og nu skal man ikke være bekymret for, at Hørsholm ligger øde hen i sommermånederne - tværtimod. Mit håb er, at 'Et levende Hørsholm' kan vise sig at være en succes, som kan gentages," siger borgmester Morten Slotved.

Lokale ildsjæle Aktiviteterne er fordelt henover ugerne 28 til 32 i juli og august, og Hørsholm Kommune samarbejder på tværs for at arrangere alt fra sommeryoga til historisk skattejagt.

Floorball for alle Rungsted-Hørsholm Floorball Klub er en af de foreninger, som har fået støtte fra Folketingets sommerpakke for børn og unge til at lave aktiviteter i løbet af sommerferien. Alle hverdage fra 13. juli til og med den 31. juli klokken 14 til 20 er der streetfloorball udendørs på en mobil bane foran Hørsholmhallen i Idrætsparken. Klubben stiller med erfarne instruktører, det er muligt at låne en stav, og så er aktiviteten gratis for alle.

Floorball er en af de aktiviteter, der bydes på i denne uge. Arkivfoto



"Vi glæder os virkeligt meget til at byde Hørsholms børn og unge velkommen til streetfloorball i løbet af sommeren. Vi spiller udenfor i sommersolen og er klar til at tage imod alle, der har lyst til at spille floorball, " fortæller Stephan Grey, som er formand for Rungsted-Hørsholm Floorball Klub.

Her kan du læse mere om aktiviteterne: horsholm.dk/etlevendehorsholm.

JK

FAKTA

'Et levende Hørsholm' er skabt af Hørsholm Kommune, Gågadeforeningen, Kulturhuset Trommen, Hørsholm Egnsmuseum - en del af Museum Nordsjælland, Det lokale foreningsliv, Hørsholm Bibliotek, Restaurant Bøf & Bolle, Hørsholm Musikskole, Mit Yoga, Dades, "Støt Lokalt" facebookgruppe, Idrætsparken, Hørsholm Midtpunkt, Handelsforeningen for Hørsholm og Omegn, Kongevejscentret med flere.