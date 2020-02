V bag aktindsigt: Borgerne har krav på at kende beregning

Skal se at det er gået rigtigt til

"De borgere, som skal betale, har krav på at kende regeringens beregningsgrundlag, så de kan sikre sig, at det er gået rigtigt til, og at væsentlige forhold ikke er glemt," mener Anne Ehrenreich og Ann Lindhardt, der har ladet sig inspirere af kollegaer i andre byer til også at søge aktindsigt.

"Vi stiller os uforstående over for, at regeringen ikke allerede har offentliggjort oplysningerne, men hemmeligholder dem. Vi ser frem til at modtage svar fra Social- og indenrigsministeriet på vores begæring om aktindsigt," oplyser de to Venstre-kvinde i en pressemeddelelse.