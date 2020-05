Utålmodig golfklub får sin vilje

Den manglende tålmodighed kommer til udtryk i et brev til kommunalbestyrelsen, hvor klubben henviser til, at den siden 20. november 2017 ved en lang række skriftlige og mundtlige henvendelser har redegjort for "vores akutte mangel på parkeringspladser til de mere end tusind medlemmer af klubben" og tilføjer:

Nu er der et svar, og det er positivt: For med 16 stemmer mod tre besluttede kommunalbestyrelsen at frasælge 315 m² fra Fritidshusets grund til klubben, så den kan indrette parkeringspladserne der.

Ikke imponerende

"Vi har et problem med, at man sælger grunden under byggeretsprisen. Især, fordi vi jo må konstatere, at der trods meget lange drøftelser om udviklingen af området, intet er sket. Den samlede kommunalbestyrelse har været enig om, at der er brug for børnehavepladser i Rungsted - og det er salget af jord til nogle parkeringspladser, vi er nået frem til. Det er ikke imponerende," lød det fra socialdemokraternes gruppeformand Niels Lundshøj, der sammen med sine to partifæller, Svend Erik Christiansen og Marcus Guldager, stemte imod.