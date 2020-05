Se billedserie Som ny bydel med over 200 boliger omfatter PH Park fire byggearealer og med grønt område og regnvandssø inde i midten. Nu forsinkes projektet.

Usikkerhed om PH Park: Byggeri ramt af stor forsinkelse

Planklagenævnet har pludselig fordoblet sagsbehandlingstiden, og den nye bygherre, Calum A/S, der råder over tre byggearealer, er lige nu afventende, indtil der ligger en afgørelse på klagesag fra naboer

Ugebladet Hørsholm - 27. maj 2020 kl. 09:15 Af Morten Timm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sygehusgrunden i Hørsholm ligger fortsat øde hen uden skyggen af, at det store PH Park-bydelsprojekt er begyndt at skyde op.

Og der kommer formentlig heller ikke til at ske noget på området foreløbig. Den nyeste udvikling peger i retning af, at der kan gå flere år før PH Park står indflytningsklar, og der tegner sig nu flere bump på vejen for den nye bydel.

"Der er tale om en voldsom forsinkelse," erkender Ole Stilling, teknisk direktør i Hørsholm Kommune.

Lokalplan 170 for PH Park blev vedtaget 28. oktober 2019 i Hørsholm Kommunalbestyrelse. Umiddelbart efter klagede Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse til Planklagenævnet over lokalplanen med opfordring om, at klagen skulle have opsættende virkning for PH Park-projektet.

Først nu - over seks måneder senere - har Planklagenævnet netop meddelt, at klagesagen ikke får opsættende virkning.

Sagsbehandlingstid fordoblet Umiddelbart skulle det være godt nyt, er meldingen fra Ole Stilling, By- og erhvervsdirektør i Hørsholm Kommune, da Planklagenævnets senere afgørelse af klagen - og i det tilfælde at klageren får medhold - alt andet lige vil nedsætte den eventuelle økonomiske risiko for bygherre og lokalplanens gyldighed.

Det er hans opfattelse, at når klagen ikke får opsættende virkning, så er det et udtryk for, at Planklagenævnet i første omgang vurderer, at klagesagen ikke har et grundlag, der kan stoppe hele processen for PH Park.

Hvad der derimod bekymrer Ole Stilling er Planklagenævnets pludselige meddelelse om, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid - fra den ene dag til den anden - er fordoblet fra 6,1 måneder til nu 12 måneder. Og tiden tæller først, når sagsbehandlingen indledes - ikke når klagen modtages.

Det kalder han i en netop afsendt mail til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer for "stærkt utilfredsstillende for alle parter".

Calum-direktør: Træls Samtidig har byggefirmaet Calum A/S, der har overtaget tre af PH Park-projekterne fra udbudsvinder Nikolaj Duckert, meddelt, at de først forventer at kunne have rådgivere og projektering klar samt opføre byggeriet i en tidshorisont på mellem 18 og 24 måneder efter Planklagenævnets afgørelse. Samtidig har de gjort købsaftalen betinget af, at Lokalplan 170 er upåklaget.

Jakob Axel Nielsen, direktør for nordjyske Calum A/S, mener nu ikke, at byggeprojekterne hænger i en tyndere tråd nu - uagtet udfaldet af klagesagen -, men han finder den lange sagsbehandlingstid i Planklagenævnet for "noget træls".

"Det er klart, at det ikke fremmer tempoet, men vi forhandler allerede på livet løs, og jeg kan da ikke forestille mig, at vi ikke også gennemfører det. Vores plan er jo at bygge - og den appetit har vi stadig," forsikrer Jakob Axel Nielsen overfor Ugebladet.



Her er en planoversigt over PH Park.



Usikker på konsekvens At Planklagenævnet har afslået at give klagen opsættende virkning er dog ikke noget, der får Calum-direktøren til at speede processen op.

"Vi har drøftet det, men endnu ikke afgjort hvordan vi forholder os. Konsekvenserne skal vi lige have vurderet nærmere, for det vil ikke være sjovt at gå i gang, hvis lokalplanen så forsvinder som dug for solen," siger Jakob Axel Nielsen videre.

Ny klage fra naboer Mens Ole Stilling mener, at Calum A/S reelt godt kunne have været i gang med at bygge nu - hvis ikke det havde været for klagen - så tvivler Jakob Axel Nielsen.

"Men vi vil da gerne i gang med at bygge så hurtigt som muligt," slutter han.

Miljø- og planlægningsudvalget skal på sit møde torsdag 28. maj godkende de dispositionsforslag for PH Park og Calums tre parceller: 1, 3 og 4.

Straks efter Planklagenævnet meldte ud, at der ikke gives opsættende virkning, har Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse ved formand Jens Chr. Sørensen sendt en parallelklage af sted om procesfejl i den screening, der er foretaget af lokalplan 170s miljøpåvirkning.

