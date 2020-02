Lau og Alexander har været med til at vælge de seks film som vises i den nye filmklub for unge der går på mellemtrinnet og udskolingen. Pressefoto

Unge vælger selv film til ny filmklub

Hørsholms unge har selv valgt film til deres nye filmklub. Det er Lau og Alexander, der på vegne af Hørsholms unge har været med til at vælge forårets seks film i Ung i Hørsholms nye filmklub for mellemtrin og udskoling, der starter 6. februar i Kulturhus Trommens biograf.

"Vi fik først en hel bog med information om alle premierefilm i 2020, og vi var også i Stortrommen for at se trailere for de film, vi kunne vælge imellem," fortæller Alexander Farrington.

Han går i 8. klasse på Rungsted Skole og har sammen med Lau Safin fra 9. klasse på Hørsholm Skole repræsenteret målgruppen, da filmene til filmklubben skulle udvælges.

De to drenge er glade for at have fået muligheden og medansvaret for at finde film til den nye filmklub.

"Da idéen med filmklubben er at skabe et nyt fælles rum, hvor børn og unge fra Hørsholm kan mødes og dele gode filmoplevelser, er der også brug for de unges indflydelse. Ellers ville det blive lidt falsk," siger Lau.