Se billedserie I den mørkeblå jakke er det Marcus Guldager, 21 år og byrådsmedlem i Hørsholm for Socialdemokratiet. Hans ene arm har fat om en mand ved 1. maj-festen i Fælledparken. Ifølge Marcus forsøger manden at bryde gennem mængden for at få fat i en af hans kammerater. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Ung S-politiker 'afsløret' i 1. maj-uroligheder: Jeg forstår godt Mette Frederiksen

Marcus Guldager, byrådsmedlem i Hørsholm, blev både slået og spyttet på ved 1. maj sidste år, men det får ham ikke til at holde sig væk. "For så vinder de voldelige," fastlår han og ærgrer sig over sin formands afbud

Ugebladet Hørsholm - 20. februar 2020 kl. 18:30 Af Morten Timm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med statsminister Mette Frederiksens aflysning af sin 1. maj-tale i Fælledparken - efter sidste års voldelige optrin - har pressefotos afsløret, at 21-årige Marcus Guldager, byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Hørsholm, var indblandet og befandt sig lige midt i urolighedernes centrum.

Fotografen fangede den unge socialdemokrat i noget, der ligner et vredesudbrud og med en arm om halsen på en anden mand, hvor det ser ud som om han tager kvælertag på ham.

"Ja, det ser uheldigt ud," erkender Marcus Guldager om de offentliggjorte pressefotos.

Billederne giver et indtryk af, at det er ham, der optræder aggressivt. Men historien er en helt anden, forsikrer han overfor Ugebladet.

"Det er sådan os, der bliver overfaldet. Den store mand prøver at trænge igennem mængden for at få fat i min kammerat. Det prøver jeg at stoppe og bliver selv slået og får knækket min fane," forklarer Marcus Guldager.

Vil der ind igen Sidste års 1. maj var en ubehagelig og rystende oplevelse for den 21-årige lokale S-politiker, hvor helt unge DSU'er ned til 14 år blev presset op mod et hegn og kaldt 'S-svin', 'facister' og 'klasseforrædere'.

Modsat sin landsformand får urolighederne ikke Marcus til at blive væk fra Fælledparken 1. maj i år.

"Hvis vi holder os væk, så vinder voldsmændene - og det ønsker jeg ikke. Dybest forstår jeg godt Mettes beslutning, men jeg synes, det er ærgerligt. For så bliver det antidemokrater og voldsmænd, der trækker det længste strå," mener han.

Menneske-blokade Om de dramatiske minutter sidste år fortæller det unge kommunalbestyrelsesmedlem i Hørsholm, der til daglig læser økonomi på Københavns Universitet og er distriktsformand for DSU i Nordsjælland, at de var omkring 80 DSU'er, der var mødt op til 1. maj-arrangementet.



Midt i billedet ses en oprevet Marcus Guldager, der råber mod personen overfor ham. Foto: Liselotte Sabroe, Scanpix



"Vi havde stillet os helt oppe foran scenen for at høre Mette Frederiksens tale og svinge med vores faner. Vi vidste godt, at der ville dukke mange op for at buhe, og der nok også var flere uromagere. Pludselig hørte vi, at der var nogle af dem, der ville prøve at komme op på scenen for at hive Mette Frederiksen ned. Vi stod forrest og dannede en form for blokade, og det blev de vist sure over," fortæller Marcus videre.

Kort efter - og da Mette Frederiksen kom på scenen - udviklede tingene sig voldsomt.

"Der var en stor gruppe af mennesker, som spyttede på os og prøvede at ødelægge vores faner. Så begyndte de at slå, og manden på billedet forsøgte at presse sig igennem blokaden. Han sprang nærmest frem mod min ven og ramte ind i min arm. Jeg vil godt afvise, at jeg tog kvælertag," lyder det fra byrådsmedlemmet.

Bange for hjernerystelse Under urolighederne fik Marcus Guldager et kraftig slag i hovedet, og det sluttede hans 1. maj.

"Jeg måtte tage hjem, fordi jeg var bange for at have fået hjernerystelse."

Politiet var til stede ved 1-maj-urolighederne sidste år, og der blev foretaget anholdelser af personer med tilknytning til gruppen Antifascitisk Aktion.

"Det var ikke en god dag for demokratiet, og jeg håber på en fredelig 1. maj i år," slutter Marcus Guldager.



S-politiker Marcus Guldager i mere fredelige omstændigheder. Arkivfoto