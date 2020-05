Café og juicebar Kabanah er ene om at have udeservering i gågaden - naboen, burgerbaren Mack, har ligget stille siden november. Foto: Fred Jacobsen

Udvidet udeservering: I gågaden er de allerede i gang

Kommunalbestyrelsen var i aftes ikke mange minutter om at nikke til et forslag om at se på at dispensere fra de regler, der gælder for udeservering i byen.