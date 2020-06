BSU-formand Niels Lundshøj (S) holder af dagplejen og har ingen planer om at nedlægge den. Foto: Morten Timm

Send til din ven. X Artiklen: Udvalgsformand: Vores egen skyld der er tvivl om dagplejen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvalgsformand: Vores egen skyld der er tvivl om dagplejen

Børne- og skoleudvalgsformanden kalder dagplejen for "et godt tilbud" og har ingen planer om at nedlægge den i Hørsholm

Ugebladet Hørsholm - 25. juni 2020 kl. 17:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Det er en misforståelse, at vi virkelig skulle overveje at lukke for dagplejen. Jeg synes det er godt at vi har det tilbud til børn," siger Niels Lundshøj (S), formand for Børne- og skoleudvalget (BSU), til Ugebladet.

Udvalgsformanden reagerer dermed på tiltagende spekulationer om dagplejens fremtid, som blandt andet kommer til udtryk i debatindlæg i Ugebladet. Og han erkender, at det delvist er selvforskyldt.

Vores fejl "Fejlen ligger hos os. Der burde stå med store fede røde bogstaver, at forslaget er rent administrativt og at der ikke er taget stilling til det endnu," understreger Niels Lundshøj med henvisning til kilden til de spirende protester mod dagplejens endeligt.

Den finder man nemlig hos kommunen selv, hvor man på kommunens hjemmesiden nemt kan finde alle de forslag til budgetreduktioner, kommunens administration har udarbejdet i en stor bunke af bilag.

Forslag for 13 millioner På børne- og skoleudvalgets område har administrationen - på udvalgets 'bestilling' - fremlagt sparemuligheder, som vil give en budgetreduktion på 13,3 millioner kroner i 2021. Vel at mærke, hvis samtlige forslag ville blive vedtaget. Hvilket næppe sker.

En nedlæggelse af dagplejen er ét element i dette katalog og ville allerede i 2021 slå igennem med en budgetreduktion på 1,3 millioner kroner.

Et andet, blandt mange, forslag bonner ud med over to millioner kroner, hvis man enten skruer op på antal voksne pr. barn i daginstitutionerne eller ændrer fordelingen af antal af 'dyre' pædagoger og 'billigere' medhjælpere.

Men også sådan et forslag er del af et katalog, som alle udvalg har fået udarbejdet, og som politikerne i den kommende budgetproces skal tage konkret stilling til.

Der er der ifølge Niels Lundshøj endnu ikke, og han er også kritisk over for den budgetproces, kommunen kører efter.

Excelark-metode "Det er en slags excelark-metode, og den bryder jeg mig egentlig ikke om. Jeg så hellere, at vi tog udgangspunkt i politiske prioriteringer," lyder det fra udvalgsformanden og formand for den socialdemokratiske gruppe i kommunalbstyrelsen.

På kommunalbestyrelsesmødet mandag 29. juni - det sidste før sommerferien - samles alle disse forslag. Den egentlige prioritering til de efterfølgende budgetforhandlinger begynder så med den traditionelle budgetkonference i august, hvorefter forhandlingerne begynder, og der foreligger et nyt budget senest i oktober.

Har fundet 45 millioner Samlet set har administrationen fået besked på at finde et økonomisk råderum på 45 millioner kroner - og lige nu foreligger der administrativt udarbejdede forslag for lige netop et beløb i den størrelsesorden.

relaterede artikler

DEBAT: Bevar dagplejen i Hørsholm 22. juni 2020 kl. 09:00