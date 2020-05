Hørsholms børneforældre vil formentlig få nye muligheder for børnepasning i sommerferie. Arkivfoto Foto: HAGE TOKE/POLFOTO

Udvalg klar til ændring af børnepasning i sommerferien

Den normale sommerferielukning i daginstitutioner kan ændres, oplyser udvalgsformand Niels Lundshøj

Med genåbningen af lokalsamfundet kan det for nogle forældre betyde, at de får ændret behov for pasning i sommerferien.

Derfor har Børne- og skoleudvalget besluttet, at der skal ske ændringer i mulighederne for sommerferiepasning.

"I udvalget har vi et stort ønske om at komme forældre med behov for pasning i sommerferien i møde. Vi anerkender, at der kan være behov for at håndtere den normale sommerferielukning anderledes end vi plejer," udtaler Niels Lundshøj (S), formand for Børne- og skoleudvalget, i en pressemeddelelse.

Afventer udmelding Med fase 2 i genåbningen afventes nye og opdaterede vejledninger fra Sundhedsstyrelsen i forhold til håndtering af hverdagen i dagtilbud og skoler. Derfor har Børne- og skoleudvalget valgt at udsætte beslutningen om eventuelt at ændre på den normale sommerferielukning i daginstitutioner og SFO'er.

Fakta





Normalt håndteres sommerferien på følgende måde:

Der er ferielukket i daginstitutioner i uge 29 og 30 med tilbud om nødpasning i én daginstitution i begge uger

Der er ferielukket i SFO i uge 29, 30 og 31 med tilbud om nødpasning i én SFO i uge 31

Der er pt. et forsøg med fleksibel ferieafholdelse i Mariehøj og Jægerhuset - dvs. de to daginstitutioner holder åbent hele sommeren "Vi er nødt til at afvente, at rammerne for overhovedet at holde åbent i dagtilbud og skoler er mere klare," fortsætter Niels Lundshøj.

Når regeringen og Sundhedsstyrelsen har meldt ud, hvad der videre skal ske i hele landet, vil Børne- og skoleudvalget træffe beslutning om håndtering af sommerferie i 2020 i Hørsholm Kommune.