Udskyder lukning: Paw Sko med ny løsning

Den lokale skoforretning rykker over på den anden side ad gågaden og sælger ud af lager og forårsvarer

Ugebladet Hørsholm - 13. februar 2020 Af Morten Timm

Efter et halvt års ophørsudsalg var det egentlig planen, at Paw Sko i gågaden ville lukke her i februar, men nu er der pustet ekstra liv i forretningen, som vil holde åbent i Hørsholm helt frem til 31. maj.

Det oplyser butiksbestyrer Michael Kaarde til Ugebladet.

"Vi rykker ud af lokalerne her, men flytter lige over på den anden side af gaden, hvor Change tidligere lå. Her er vi klar mandag 16. marts," fortæller han videre.

Som outlet Muligheden for at forlænge tiden i Hørsholm med nogle måneder og lave en slags pop-up butik opstod for bare 14 dage siden, men det gør, at Paw Sko fortsat kan sælge ud af lageret og få de vigtige forårsmåneder med.

"Det bliver i bred forstand en outlet-butik vi åbner, og hvor vi fortsætter med ophørsudsalget," siger Michael Gaarde.

Paw Sko har haft butik i Hørsholm gennem 42 år, og meddelte i august, at det nu var slut.

"Vi har i de sidste tre-fem år oplevet en nedgang i kunder samtidig med et stigende huslejetryk. Desuden har øget nethandel og ændrede handelsmønstre også haft betydning," oplyste Michael Gaarde dengang.

