I café og juicebar Kabanah i gågaden har man allerede benyttet sig af muligheden for at udvide udeserveringen. Foto: Fred Jacobsen

Udeservering: Her gør de det bare - og her skal de spørge

Der er forskel på, hvordan og hvor caféer og restauranter i Hørsholm må udvide udeserveringen

Ugebladet Hørsholm - 06. juni 2020 Af Fred Jacobsen

Der er steder i Hørsholm, hvor man bare kan gøre det. Og der er steder, hvor man skal spørge om lov.

Sådan er det med de regler for udeservering, som Hørsholm Kommune har ændret i en periode for at give virksomhederne en mulighed for at komme i gang efter lang tids nedlukning af byens restaurationsliv.

Frit spil i gågaden I gågaden er der ingen problemer: Her gælder et regulativ, der sikrer, at når en café eller restaurant ønsker at udvide sin udeservering, så kan det lade sig gøre ved at aftale det med de forretninger i nærheden, der er med på den.

"Butikkerne har hver sin udstillingszone, som de kan stille til rådighed efter aftale," forklarer Martin Viksø, der er kommunens koordinator i udeserveringssager.

Det er blandt andet det, café og juicebar Kananah har gjort, og som har været omtalt i Ugebladet.

Hjælper og godkender Anderledes forholder det sig i den øvrige del af kommunen. Her skal serveringsstederne kontakte Martin Viksø, som så hjælper med noget praktisk og skal godkende en placering.

"Det kan være et sted, hvor der normalt ikke er udeservering, eller hvor der er et fortov eller lignende, der skal udvides på. Vi skal sikre, at det ikke generer trafikken," oplyser Martin Viksø.

Frem til 1. oktober Dispensationen om udvidet udeservering er trådt i kraft og gælder frem til 1. oktober. Caféer og restauranter kan udvide deres areal med 50 procent.

Udvidelsen er sket på Venstres initiativ for at styrke bylivet og medvirke til, at serveringsstederne kan indhente noget af den tabte indtjening, coronakrisen har ført med sig.

