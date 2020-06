Gardehusarer giver opvisning på Ridebanen under Første Verdenskrig (1914-18), hvor de var udstationeret her i Hørsholm som en del af den såkaldte sikringsstyrke.

Udendørs udstilling viser Ridebanens historie gennem 300 år

I 1737 lavede hofbygmester Nicolai Eigtved en byplan for Hirschholm. Her er den sat sammen med slots- og haveanlægget, så det tydeligt ses, at Eigtved ville skabe harmoni mellem by og slotsanlæg.