To gange indenfor tre uger har Illums Bolighus i Hørsholm haft ubudne gæster, men anden gang lykkedes det ikke gerningsmændene at bryde ind i butikken. Foto: Morten Timm

Tyvene kom tilbage i nat - men kuppet mislykkedes

Videoovervågningen hos Illums Bolighus afslører, at det er samme gerningsmænd, der forsøgte at bryde ind i forretningen igen

Det sker bare et par uger efter at selvsamme tyvebande ryddede butikkens beholdning af de berømte designdyr i træ fra designeren Kaj Bojesen. Nattens indbrud blev dog ikke fuldbyrdet, da det ikke lykkedes dem at bryde skydedøren ved hovedindgangen op.

Fanget på video

Butiksbestyrer Gitte Olsson oplyser, at forretningens videoovervågning afslører, at der er tale om samme gerningsmænd ved begge episoder. I mellemtiden har det lokale bolighus dog fået sikret deres hovedindgang, og det viste sig at være et godt træk.

"Nu håber vi bare, at politiet fanger dem," siger hun til Ugebladet efter at have talt med Nordsjællands Politi.

Designeren Kaj Bojesens fantasifulde trædyr er kendt og forholdsvis kostbare. En stor udgave af den berømte store abe koster næsten 10.000 kr., den mellemste udgave ca. 3000 kr.

Gitte Olsson vil ikke oplyse, hvor stort et beløb, der blev stjålet for ved det første indbrud natten til onsdag 18. december, men her tømte tyvene hele butikkens glasmontre med udstillede designdyr.