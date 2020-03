JNår kommunalbestyrelsen mødes næste gang 30. marts bliver det ikke et fysisk møde. Foto: Adobe Stock

Tvunget af krisen: Bruger nu system de har afvist

Når Hørsholms kommunalbestyrelse mødes næste gang, bliver det ikke et fysisk møde, hverken i de 'gamle' omgivelser på Ådalsparkvej eller i det ny lejede rådhus på Slotsmarken.

Byrådets 19 politikere skal på grund af coronakrisen mødes virtuelt - formentlig via en Skype forbindelse, hvor de hver for sidder derhjemme og kan se og høre hinanden - og argumentere.

Det ni personer store økonomiudvalg øvede sig onsdag i denne nye mødedisciplin. Et langt møde, som dog ifølge borgmester Morten Slotved (K) fungerede.

"Det var en lidt spøjs oplevelse, men det kan godt lade sig gøre. Personligt synes jeg dog, at vi mister noget nærhed. Det er altså nemmere at fornemme et forlig, når man sidder sammen fysisk," siger Morten Slotved.