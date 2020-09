Kulturhusets biograf er nu med i filmklubben Filmporten. Her fra Roman Polanskis' film "Officer og Spion". PR-foto

Trommen viser flere smalle film

Det er en national filmklub, der lige som 'Biografklub Danmark' fungerer ved, at man for 100 kroner køber et medlemskab, som giver adgang til en række film til halv pris.