Burhan G var en af de kunstnere, der ikke fik mulighed for at optræde i Kulturhus Trommen, inden corona-nedlukningen, men der er nu fastsat en ny koncertdato til 19. marts 2021. Pressefoto

Trommen redder aflyste koncerter

Nedlukningen af Trommen for at forhindre coronasmitte kom i en af årets mest travle måneder for kulturhuset og ramte blandt andet en række populære, udsolgte koncerter.