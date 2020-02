Troels skal bane vejen for Ungdommens Røde Kors i Hørsholm

Formanden for Ungdommens Røde Kors, Troels Boldt Rømer, fortæller på mandag 24. februar i Hørsholm Sognegård om at gøre en forskel i samfundet

Det skyldes ikke mindst, at lokalafdelingens Røde Kors-bestyrelse har et ønske om at få etableret Ungdommens Røde Kors i Hørsholm.

Fra ghettoen til fængslet

Troels Boldt Rømer vil fortælle om de mange gode initiativer, som Ungdommens Røde Kors tager rundt om i landet. For selv om Danmark er et velstående land findes der mange medborgere – unge som gamle – der har behov for en hjælpende hånd fra frivillige i Røde Kors.

Selv er Troels Boldt Rømer medicinstuderende ved Københavns Universitet og har siden 2017 været formand for Ungdommens Røde Kors, men har været engageret siden 2011.

Han er endvidere kendt som tidligere formand for Danske Skoleelever, DSE og som debattør og tidligere redaktør på RÆSON.

Som 16-årig startede Troels Boldt Rømer en lektiecafe med Ungdommens Røde Kors i sit lokalområde. Men det var som studiestøtte i Horserød Statsfængsel, at han virkeligt forstod, hvilken forskel, man som frivillig, kan gøre for et andet menneske.

Den indsatte, som Troels var studiestøtte for, fortalte begejstret, at han havde pralet over for alle de andre fanger med, at Troels helt frivilligt kom for at hjælpe ham - 'en kriminel' - med studierne:

"Jeg tror, det gav ham en tro på sig selv – at han betød noget, og verden uden for murerne ikke havde givet op," fortæller Troels Boldt Rømer og tilføjer, at den indsatte i dag æser på universitet, mens hans afsoner det sidste af sin 14 år lange dom.