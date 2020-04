Se billedserie Thomas Petersen sætter pris på, at der ikke er så mange mennesker i butikken. Foto: Fred Jacobsen

Treholdsskift, sprit og håndvask: Sådan sikrer supermarked sig mod smitte

Hos Meny på Rungsted Bytorv sørger man for, at der er langt mellem kunder og medarbejdere

Ugebladet Hørsholm - 07. april 2020

Der er pænt langt mellem kunderne i Meny på Rungsted Bytorv torsdag eftermiddag.

Det er godt for kunderne, men ikke så befordrende for omsætningen.

"Jeg synes dog, vi klarer os fornuftigt og registrerer faktisk en lille fremgang i antal kunder," fortæller Brian Banke om situationen for hans forretning under coronakrisen. Som ifølge købmanden er en tid, hvor kunderne ser efter andre ting end de plejer.

Hygge og forkælelse "Jeg ser en tendens til, at folk går efter hygge og forkælelse," fortæller Brian Banke og henviser til, at mel, gær og kvalitetsvarer som gode udskæringer står i høj kurs i disse tider.

I forretningen er der gjort meget ud af at sikre, at det ikke her, smitten breder sig yderligere. Både i forhold til personale og kunder.

Personalet møder eksempelvis i treholdsskift, så der ikke er så mange på job på én gang. Derudover sørger man for, at der bliver sat varer på hylderne tidligt om morgenen og om aftenen.

Sprit hård ved huden "Det er for at forhindre, at der står en eller anden palle med varer i en gang, som kan tvinge folk ud i at skulle gå tæt op ad hinanden," forklarer Brian Banke.

Og så er der håndssprit over det hele - og hudcreme til medarbejderne.

"Det der sprit er altså hård ved huden," lyder det fra Brian Banke.



Ved udgangen er der stillet håndvaske til rådighed for kunderne.



Går op i sikkerhed I afdelingen for frugt og grønt, som er det første man kommer ind i efter entréen, går kunderne meget op i sikkerhed, fortæller Christian Sørensen, der er afløser i afdelingen.

"Mange kommer med gummihandsker på. Og bruger de handsker, vi har lagt ud, eller bruger plastikposerne, hvis de skal mærke varerne," bemærker Christian Sørensen.

Og når man kommer igennem kassen og skal ud på bytorvet, er der et par håndvaske, som kunderne opfordres til at bruge.

Føler sig sikker En kvindelig kunde, som ikke ønsker sit navn nævnt, har taget gummihandsker på hjemmefra.

"Ja, handsker og sprittet," siger hun med et smil og forklarer, at hun har en mor på 91 år, som hun gerne vil beskytte - og i øvrigt føler det sikkert at handle i butikken, hvor hun kommer jævnligt.

Ved kassen er der gode pauser mellem ekspeditionerne. De passer en af kunderne, Thomas Petersen, godt.

"Det er fedt, at der ikke er så mange mennesker her," siger han til Ugebladet og understreger en af Brian Bankes pointer for, at hans butik ser ud til at klare sig fornuftigt gennem krisen.

"Vi har åbent 80 timer om ugen og har derfor en jævn strøm af kunder, der sjældent klumper sammen. Og så har vi god plads og brede gange. Det hører vi, kunderne sætter pris på i denne tid," fortæller købmanden på Rungsted Bytorv.

