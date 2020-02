Tre softballere fra Hørsholm til VM

Landsholdet rejser i god tid, for at akklimatisere sig og vænne sig til tidsforskellen. Og der skal spilles opvarmningskampe mod flere lokale hold.

De er nemlig alle tre blevet udtaget til det danske U18 landshold, og i løbet af indeværende måned rejser de til New Zealand for at deltage i VM. Mesterskabet spilles i Palmerston North, midt på nordøen.

Stærk pulje

Danmark er i pulje med meget stærke nationer: Værterne fra New Zealand, Japan, USA, Mexico og Guatamala.

Specielt kampen mod New Zealand med fuldt hus, er en kamp, som er værd at se frem imod, men at placere sig mellem de tre bedste i puljen, og derved kvalificere sig til slutspillet, bliver meget svært for de unge danskere.