Tre mænd på flugt efter indbrud hos 96-årig

Signalement

De tre mænd og den ene kvinde beskrives alle som udenlandsk af udseende og mørke i huden. Den ene mand blev desuden noteret som almindelig af bygning med et rundt ansigt og skægstubbe. Han bar hvid kasket samt et koben i højre hånd.

Kvinden i bilen var ældre og var iført tørklæde om hovedet.

Politiet har for indeværende ikke kunnet oplyse om der var tale om et regulært indbrud, hvor den 96-årige overraskede tyvene eller om hun blev udsat for et tricktyveri.