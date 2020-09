Torsdagscafe i Breelteparken

"Vi er meget glade for, at vi igen kan holde torsdagscaféer men med ændringer. Ved denne torsdagscafé er det udelukkende beboere i Breelteparkens ældreboliger, der kan opleve den efterspurgte og professionelle sangerinde Lise Nees," skriver Ældre Sagen i en pressemeddelelse.

For at imødekomme regeringens retningslinjer vil Lise Nees optræde fra klokken 14.00 til 14.45 og igen fra klokken 15.15 til 16.00. På denne måde sikrer man, at man ikke er for mange personer i lokalet.