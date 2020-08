Fra den kommende sæson vil Tobias Bjerg, 22 år, være at finde i Hørsholm Svømmehal, hvor han skal træne frem mod sit store mål, OL i Tokyo i 2021. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Topsvømmer skifter til Hørsholm Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Topsvømmer skifter til Hørsholm

Den 22-årige vinderen af Bestsellers "Olympiske Håb" ved Sport 2020, landsholdssvømmer Tobias Bjerg, skal både undervise og træne i Hørsholm Svømmeforening

Ugebladet Hørsholm - 10. august 2020 kl. 10:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tobias Bjerg har de seneste år slået sit navn fast som en af de bedste herresvømmere i Danmark og er indehaver af de danske rekorder på både 50 og 100 bryst på både kort og langbane samt nordisk rekord i 50 bryst på kortbane.

Nu har den 22-årige topsvømmer valgt at komme til Hørsholm Svømmeforening, hvor han her fra august vil bidrage med sin viden og erfaring i Hørsholm Svømmeforening og både undervise klubbens yngre konkurrencesvømmere og deltage i træningen med førsteholdet. Her skal han desuden fungere som direkte sparring til med bedste svømmere i og udenfor bassinet, ligesom han vil repræsentere Hørsholm til stævner og mesterskaber fremover.

Det oplyser Hørsholm Svømmeforening i en pressemeddelelse.

Satser på OL Det altoverskyggende mål for Tobias Bjerg er dog OL i Tokyo til næste sommer. Derfor vil han primært bruge tid i foreningen frem til januar måned, for det meste af foråret at være helliget egen forberedelse og træningen på NTC.

Tobias Bjerg blev i øvrigt vinder af Bestsellers "Olympiske Håb" ved Sport 2020.

"Det er et kæmpe skulderklap til foreningen, at Tobias Bjerg gerne vil bidrage med hans erfaring til vores unge svømmere. Jeg er sikker på, at både vores yngste svømmere får noget ud af at lære fra Tobias, men også den direkte sparring, han kommer til at kunne yde til vores i forvejen dygtige svømmere, er uvurderlig," siger Lars Madsen, chef for konkurrenceafdelingen i Hørsholm Svømmeforening.

Et stort forbillede Han fortsætter:

"Udover at blive et stort forbillede i klubben, er der også nogle utroligt spændende perspektiver i Tobias' tilknytning til klubben, når vi kigger på præstationer og resultater for klubben, både individuelt, men også på holdkapper, hvor vi i den forgangne sæson allerede har vist højt niveau nationalt".

For Tobias Bjerg var valget af Hørsholm meget naturligt.

"Jeg kontaktede Lars, da jeg syntes godt om den profil, Hørsholm har skabt over de sidste par år, og herudover kan jeg identificere mig med den træningstilgang, man har i klubben. Jeg ser frem til at lære fra mig, både hos de yngre svømmere, men også på førsteholdet hvor jeg håber, at de erfaringer, jeg har gjort mig internationalt de sidste par, kan komme til gavn for klubben," udtaler klubbens nye topsvømmer.

EM-medalje I sidste sæson har Tobias Bjerg nået EM-finale i 100 bryst og semifinale i 50 bryst.

Herudover vandt han en bronzemedalje til samme EM på 4x50 medley - bl.a. sammen med Mathias Rysgaard, som også er fra Hørsholm Svømmeforening.