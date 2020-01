Topjob til tidligere Hørsholmdreng: Mads skal kæmpe forbrugernes sag

Meget at arbejde for

Ifølge Mads Reinholdt er forbrugernes sag så aktuel som nogensinde.

“I en tid, hvor den grønne omstilling for alvor står for døren, hvor vi alle handler på tværs af landegrænser, hvor vores persondata er i spil hele tiden, og hvor problematisk kemi i mange produkter fortsat er et problem, har jeg svært ved at forestille mig en mere meningsfuld opgave end at arbejde for stærke rettigheder og muligheder for forbrugerne,” siger Mads Reinholdt, der tiltræder sit nye direktørjob i marts.

"Jeg glæder mig rigtig meget til at begynde hos Forbrugerrådet Tænk og arbejde for at skabe konkrete forbedringer for forbrugerne," tilføjer Reinholdt i en pressemeddelelse.