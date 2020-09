Joachim Tick, til venstre, og Birger Iversen, er klar til den store rokade. Foto: Fred Jacobsen

Send til din ven. X Artiklen: Tøj og briller i stor rokade i Midtpunkt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tøj og briller i stor rokade i Midtpunkt

Tick og Tick -Tiger of Sweden lægges sammen og flytter ind hos Gine - Unik Optik flytter ind hos Tick og fordobler butiksareal

Ugebladet Hørsholm - 07. september 2020 kl. 09:15 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Deres forretninger ligger ved siden af hinanden. De er henholdsvis formand og næstformand i Hørsholm Midtpunkts centerforening. Deres butikker er blandt de ældste i centret. Og nu foretager de en større rokade, som betyder sammenlægning af tre fysiske butikker til to plus en flytning.

Der er tale om Birger Iversen, indehaver af Unik Optik og centerforeningens formand, og Joachim Tick, indehaver af Tick og Tick-Tiger of Sweden og centerforeningens næstformand.

To bliver til én Tick driver herretøjsbutikken Tick på stueplan og Tick-Tiger of Sweden på 1. sal. De to butikker bliver slået sammen til én og flytter ind i det lokale, der er blevet ledig efter at dametøjsforretningen Gine måtte dreje nøglen i forbindelse med genåbningen af centret efter coronanedlukningen.

Fordobler areal Unik Optik overtager Ticks nuværende lejemål lige ved siden af, fjerner væggen mellem de to forretninger og fordobler næsten sit butiksareal.

Mens Tick regner med at være klar til at åbne i nye omgivelser 1. oktober, flytter Unik Optik midlertidigt ind i Tick-Tiger og Swedens tomme lokaler indtil 1. november, hvor brilleforretningen efter planen så åbner i en større udgave.

Sommerfugle i maven "Det er med sommerfugle i maven. Det er et sats," fortæller Birger Iversen til Ugebladet, og beretter, lige som Joachim Tick, om et 2020, der på grund af corona ikke kommer til at se helt så godt ud.

"Der har været en klar fremgang efter genåbningen, men vi kan ikke indhente det tabte," siger de samstemmende.

Shop-in-shop For Joachim Tick betyder rokaden, at Tick-Tiger of Sweden bliver en 'shop-in-shop' i den nye butik på stueplan. Derud over er der planer om at supplere med nye og anderledes produkter.

"Eksempelvis plejeprodukter til mænd, og så kommer vi jo til at være nabo til Suenson. Vi har talt om en vinbar i tilknytning til butikkerne," fortæller Joachim Tick, der beskriver den nye sammenlagte forretning som et sted, der fører multibrand til kvinder og mænd.

Længe næret ønske For Birger Iversen og Unik Optik betyder udvidelsen - han får nu 63 m² oven i de 69, han har i forvejen - en opfyldelse af et længe næret ønske om at udvide.

"Vi skulle i gang med at renovere butikken, da denne mulighed opstod. Så huggede jeg til og fik snakket med Joachim," fortæller Birger Iversen til Ugebladet.

relaterede artikler

Butikker bukkede under for coronaen 25. juni 2020 kl. 10:15