To mænd fanget på overvågning: Her stikker de af efter eksplosionsagtig bilbrand

Til stor undren for personale og kunder i Rema 1000 står en total udbrændt Citroën Berlingo nu på tredje døgn på forretningens parkeringsplads. De har ikke hørt noget fra politiet

28. august 2020 kl. 19:08 Af Morten Timm

En overvågningsvideo fra Rema 1000 på Usserød Kongevej afslører, at det gik voldsomt for sig, da en Citroën Berlingo personbil natten til tirsdag udbrændte på parkeringspladsen bag supermarkedet.

På overvågningsbillederne kan man se to mandspersoner stikke af i løb netop som branden eksplosionsagtigt får fat i bilens kabine.

Hos Rema 1000 er købmand Ljudmilla Thomsen og to medarbejdere ikke i tvivl om, at gerningsmændene har kastet en molotovcocktail ind i bilen.

"Man kan se på overvågningen, at de først antænder molotovcocktailen, som giver en lille lysglimt, hvorefter de smider den ind i bilen, og ilden blusser voldsomt op. I samme sekund løber de væk fra den brændende bil," oplyser Ljudmilla Thomsen og hendes medarbejdere.

Det er ser voldsomt ud, da Citroën Berlingo'en brænder af, og de to personer kommer løbe direkte fra den brændende bil og mod Rema 1000-bygningens sydlige hjørne.

Set flere gange Ugebladet har fået lov at se overvågningsvideoen, og indenfor få minutter efter branden er startet kan man to gange se ilden udvikle sig i eksplosive ryk, og omkring otte minutter efter ildpåsættelsen ankommer brandvæsenet, som hurtigt får slukket den brændende Berlingo.

På gulvet i den udbrændte bil ligger to herregårdssten, som ifølge Rema 1000-personalet tyder på, at de blevet brugt til at smadre en af bilens ruder, inden molotovcocktailen blev kastet.

"Vi kan også se på overvågningen, at de tilsyneladende har været forbi bilen et par gange i løbet af aftenen. Og meget kort tid efter bilen står i flammer ses en bil ude på Ahornvej," oplyser Ljudmilla Thomsen til Ugebladet.

Skræmte kunder Her fredag eftermiddag står det udbrændte bilvrag stadig på parkeringspladsen med politiets afspærringsbånd. Det vækker mange kunders opmærksomhed, og især flere ældre bliver skræmt af synet, mens andre brokker sig over, at den står der endnu, fortæller Rema 1000-købmanden.

"Vi synes også selv, at den er til stor irritation. Den optager tre parkeringspladser, og der ligger glaskår omkring den. Vi forstår ikke, hvorfor den ikke bliver fjernet," siger Ljudmilla Thomsen.

Rema 1000 har i dagene efter branden ikke hørt noget fra Nordsjællands Politi, men i dag fredag kontaktede en af medarbejderne selv politiet og sendte dem overvågningsbillederne i håb om, at der nu kan komme skred i sagen.

"Vi har fået så mange kommentarer fra kunderne," fortæller hun.

Ugebladet har uden held forsøgt at få en kommentar til branden fra Nordsjællands Politi.

Det udbrændte bilvrag vækker nu på tredjedagen stor opmærksom hos Rema 1000-kunderne.