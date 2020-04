Se billedserie Cecilie Overbye springer ud som forfatter og har lige udgivet en roman. Foto: PR

Tidligere verdensmester springer ud som forfatter

40-årige Cecilie Overbye fra Hørsholm var verdensmester i Crosstriatlon og ramt af PTSD

Ugebladet Hørsholm - 02. april 2020

Bøger Vores lokale stjerner kan noget, og de bliver ved med at stråle.

Tilbage i 2014 bragte Ugebladet historien om den dengang 40-årige Cecilie Overbye, der var blevet verdensmester i Crosstriatlon. Nu er hun på banen igen, men denne gang i en helt anden boldgade, nemlig som romanforfatter.

Romanen hedder 'Jens Petersens forlængede forår' og handler om en gammel mand, men historien tager udspring i Cecilie Overbyes eget liv, der efter gymnasietiden tog en skæbnesvanger drejning.

Psykose og PTSD "Jeg var selv bare 19 år, da livet langede en knockout efter mig. På en rejse i Nepal blev jeg ramt af akut psykose, udløst af malariemedicinet Lariam. Efter at være blevet hentet hjem af SOS, blev jeg overladt til mig selv. Psykosen og den PTSD, der fulgte i kølvandet, forblev ubehandlet de næste 25 år. Det blev mit livs dogme. Jeg har måtte genopfinde mig selv fra et sted, hvor jeg kun iført et håndklæde i et paranoidt mareridt knap kunne huske mit eget navn," fortæller Cecilie og fortsætter:

"I mit forfatterskab kredser jeg om det at finde sig selv i en verden, der har kastet én omkuld, fordi det er det, jeg selv har oplevet."

Fra sportsfreak til forfatter Det at gå fra et liv i høj puls på højeste plan til et stillesiddende arbejde, hvor der skal udtænkes karakterer, handling og plot, virker umiddelbart som et liv i en radikal modsætning, men for Cecilie har udviklingen været noget nær livsnødvendig.

"I virkeligheden hænger det så fint sammen. Jeg stoppede som tandlæge i 2014. På det tidspunkt kendte jeg ikke til sammenhængen mellem den søvnforstyrrelse leg led af, lariam og PTSD. Men jeg oplevede et alt for højt stressniveau, der spændte ben for mig i hverdagen. Det at dyrke daglig sport reddede mit liv. Tilfældigt var jeg allerede flere år tidligere røget ind i konkurrencesport gennem min tilknytning til Hørsholm Mountainbike Klub, nu Holte Mountainbike Klub. Det udviklede sig til crosstriatlon, som jeg blev både verdensmester og to gange europamester i."

"Men på grund af PTSD'en var jeg nødt til at opgive at køre konkurrencer. Jeg var min egen værste fjende," forklarer Cecilie Overbye.

"Først i 2019 blev jeg endelig lægelig udredt og fik dokumentation for, at den PTSD, jeg lider af, er forårsaget af Lariam. Det har været en kæmpe øjenåbner for mig, for jeg forstod jo ikke, hvorfor ting var så svære for mig."



'Jens Petersens forlængede forår' hedder Cecillie Overbyes nye roman.



Ny balance "Jeg træner fortsat hver dag, men jeg har nu fundet en balance mellem det aktive liv, og det stillesiddende meditative rum forfatterverdenen er. Det har givet mig en fordybelse, der indtil videre har kastet to bøger af sig. De nye erkendelser har gjort, at jeg langsomt er ved at finde mig selv, om end i en helt ny udgave," slutter Cecilie Overbye.

Cecilie Overbye har skrevet bøgerne: biografien 'Indefra' fra 2015 udgivet af Mellemgård og altså romanen 'Jens Petersens forlængede forår', der udkom 27. marts på forlaget Brændpunkt.