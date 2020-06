Tidligere formand vender tilbage for tredje gang

Hans Laugesen er ny formand for Hørsholms Radikale - for tredeje gang siden 1991

Hans Laugesen afløser Anne Weinkouff som formand for de radikales lokale partiforening i Hørsholm

Anne Weinkouff valgte efter fire år på formandsposten at give depechen videre til Hans Laugesen - blandt andet på grund af arbejdspres.

Tredje runde for Laugesen

Den ny formand er i virkeligheden en tidligere formand, for han var det fra 1991-96 og igen fra 2001-11. Derud over sidder Hans Laugesen i bestyrelsen for Rungsted Havn. Anne Weinkouff fortsætter som næstformand i bestyrelsen i Hørsholm.