Per Støvring Sørensen har fået smag for politik igen og har meldt sig ind hos Konservative i Hørsholm. Foto: Arkivfoto

Tidligere V-kasserer er nu blevet konservativ

Efter to partiløse år har Per Støvring Sørensen meldt sig ind under Hørsholms konservative faner

Ugebladet Hørsholm - 02. januar 2020 kl. 16:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kun to dage efter kommunalvalget 21. november 2017 rejste Venstres vælgerforeningens kasserer sig fra et bestyrelsesmøde, meddelte, at han nu ikke ville være med længere og forsvandt så uden at sige så meget andet. Det skete på et bestyrelsesmøde, hvor det netop overståede kommunalvalg skulle evalueres. Det er en situation, Per Støvring Sørensen i dag ikke har lyst til at gå i detaljer omkring.

Smækkede med døren "Jeg vil ikke gå ind i personfnidder, men det er da rigtigt, at jeg smækkede med døren," siger Per Støvring til Ugebladet og fortæller samtidig, at han efter to års lokalpolitisk dvale nu igen har lyst til at komme ind i kommunalbestyrelsen i Hørsholm. Nu for Det Konservative Folkeparti, som han har meldt sig ind i.





Hvorfor Konservative? "Fordi det er det eneste seriøse borgerlige parti i kommunen," lyder svaret fra den 61-årige tidligere Venstre-mand. Timingen, knap to år før det næste kommunalvalg, er ikke tilfældigt. "Så må vi se, i hvilken funktion jeg kan bidrage med," fortæller Per Støvring, der tre gange tidligere uden held har forsøgt at blive medlem af bystyret.

Konservativ som ung Per Støvring Sørensen oplyser, at han som yngre begyndte som konservativ, men senere så Venstre som en bedre mulighed for at få indflydelse. Det næste kommunalvalg finder sted 16. november 2021.

