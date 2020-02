Hørsholm Rungsted Tennisklub har i årevis fået varmeregningen i tennishallen betalt af kommunen i stedet for at få lokaletilskud. Foto: Arkivfoto

Tennisklub: I værste fald må vi lukke

En reform af kommunens tilskud til ketsjerklubberne får mærkbare konsekvenser

Ugebladet Hørsholm - 26. februar 2020 kl. 10:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Squashklubben er den af Hørsholms tre ketsjerklubber, der tegner det dystreste scenarie af hbad der sker, hvis Hørsholm Kommune skulle nå frem til at tilskuddet til disse klubber skal gå fra energi- til lokaletilskud.

For Hørsholm Squashklub, der ikke har ét eneste medlem under 25 år (som der gives lokaletilskud for, red.), vil sådan en reform være livstruende.

Særdeles mærkbar Men også for den største af klubberne, Hørsholm Rungsted Tennisklub (HRT) med 1400 medlemmer, vil reformen være særdeles mærkbar.

"Vi må nok ud at fyre personale og sætte kontingentet op. I værste fald må vi lukke," siger HRT-formand Finn Jensen til Ugebladet.

Hvis resultatet af det udredningsarbejde om kommunale tilskud til ketsjerklubern, der er sat i gang af Sport-, fritid- og kulturudvalget (SFKU) ender med en overgang til lokale- i stedet for energitildskud - som har baggrund i et politisk ønske om ligestilling af klubberne i kommunen - vil det betyde en indtægtsnedgang på ca. 800.000 kr. om året for HRT.

I forvejen har klubben vinket farvel til et driftstilskud på ca. en halv million kroner om året, som klubben årligt fik for udbedringsarbejde, men som reelt indgik i klubbens drift.

"Vi er i god dialog med kommunen, men føler os skubbet lidt frem og tilbage," lyder det fra Finn Jensen, der peger på, at den ønskede ligestilling af klubberne ikke tager højde for, at klubbernes ikke har de samme udgifter.

"Vi skal blandt andet selv vedligeholde vores haller. Det skal andre klubber - uden at nævne navne - ikke," siger tennisformanden, der også peger på en belægningsprocent på 90 i hallen, og at klubben har ca. 500 medlemmer under 18 år.

Bedre udnyttelse Shankar Ralhan, formand for Hørsholm Badmintonklub, nedtoner konsekvenserne af en tilskudsreform for klubben med ca. 300 medlemmer.

"På grund af opsagte aftaler ser det ikke så voldsomt ud som det gjorde, da reformønskerne kom frem under forberedelserne til budget 2019. Vi bidrager derfor til udredningsarbejdet med nogle konkrete fordslag," fortæller badmintonformanden.

Forslagene går blandt andet ud på, hvordan kommunen kan udnytte klubbens haller bedre.

Vil hjælpe hinanden Det er dog ifølge Shankar Ralhan squashklubben, der har et virkelig stort problem.

"Vi overvejer derfor, hvordan vi kan hjælpe hinanden i situationen," siger Shankar Ralhan.

Omkring to tredjedele af klubens medlemmer er under 25 år.

