Se billedserie Tunge maskiner holdt og kørte alt for tæt på det historiske fortidsminde - Rungsted Fiskerleje fra 1566 - da der skulle fjernes tang fra stranden. Foto: Morten Timm

Send til din ven. X Artiklen: Tangrydning bryder reglerne: Frygter for fortidsminde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tangrydning bryder reglerne: Frygter for fortidsminde

Slots- og Kulturstyrelsen har sat stopper for kørsel med maskiner på historisk fiskerleje. Forening er bekymret for, at mindesmærket ødelægges

Ugebladet Hørsholm - 24. juni 2020 kl. 06:30 Af Morten Timm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Det skal stoppes omgående..." Sådan lyder meldingen fra Slots- og Kulturstyrelsen til Rungsted Tanglaug og entreprenør Gert Dybdal efter de i sidste uge har haft gang i tangrydning på det historiske fiskerleje - den gamle Rungsted Havn fra 1500-tallet - lidt syd for Rungsted Strand.

Læs også: Stort fremmøde til indvielse af sti

"Et menneskeskabt anlæg på et søterritorium, der er over 100 år gammel, er et fortidsminde. Det må ikke forstyrres, og man må ikke køre hen over det. Skal der ryddes tang, skal det ske yderst skånsomt," fastslår marinearkæolog Torben Malm fra Slots- og Kulturstryrelsen, der haft telefonnisk kontakt med de involverede parter.

Han gør samtidig opmærksom på, at roden af stenmolen ligger under sandet - og det er forbudt område for de tunge køretøjer.

Ærgerlig situation Hos foreningen Rungsted Fiskerleje troede de ikke deres egne øjne, da de i sidste uge så en gravemaskine, en dumper og minigraver i færd med at fjerne dynger af tang fra stranden ved det historiske fiskerleje.

"Der blev bare pløjet henover for at fjerne tangen," siger Vibeke Schrøder, formand for Rungsted Fiskerleje, og kalder det for en meget ærgerlig situation.

"Den har ligget der siden 1566 og var havn for leverancer til Hirschholm Slot. Der er så meget historie her, og vores bekymring er, at stenene bliver presset længere og længere ned, så der bliver mindre og mindre mole," tilføjer formanden.

Tilbagevendende problem På Hørsholm Lokalarkiv er museumsinpektør Hans Jørgen Winther Jensen også bekymret over, at de store maskiner vil ødelægge mindesmærket.

"Det er trist, hvis det bliver mere og mere udvisket - og lidt grotesk, hvis det ikke nytter noget med tangrydningen, når det er et tilbagevendende problem," siger Hans Jørgen Winther Jensen.

Han nævner, at der i 2018 var lignende problemer. Allerede dengang meddelte Slots- og Kulturstyrelsen, at stenmolen (den gamle havn i Rungsted) er et beskyttet fortidsminde, qua museumslovens § 29 g stk. 1.



Den historiske stenmole strækker sig ikke kun ud i vandet, men ligger også under sandet på stranden, hvor den såkaldte dumper holder parkeret efter at være gået i stykket. Foto: Morten Timm



Selvfølgelig ikke i orden Formand for Rungsted Tanglaug, Kenneth Stampe, forstår godt kritikken og beklager meget, at der blevet kørt på stranden ved stenmolen.

"Det er selvfølgelig ikke i orden, og vi er ikke glade for situationen. Men firmaet, vi har på opgaven, har ikke været opmærksom på, at de ikke måtte holde der, da den ene maskine gik i stykker. Derfor holdt de stille et par dage," siger Kenneth Stampe til Ugebladet.

Overfor Ugebladet slår han fast, at der ikke er blevet fjernet sten fra molen, og at han som nabo selv er glad for den gamle stenhøfde.

Mandag formiddag træffer Ugebladet entreprenør Gert Dybdal, der udfører tangrydningen for Rungsted Tanglaug, mens han er i gang med at læsse tang på dumperen.

Vidste det ikke Han fortæller, at de har modtaget et opkald fra Slots- og Kulturstyrelsen, men han afviser, at de har gjort noget med forsæt.

"Vi har ingen interesse i at gøre noget, vi ikke må, og vi var ikke klar over, at stenene strækker sig op på stranden og ligger under sandet," siger han.



Entreprenør Gert Dybdal er bestilt af Rungsted Tanglaug til at fjerne tang, og han var ikke klar over, at fortidsmindet også strakte sig op på stranden under sandet. Foto: Morten Timm



Samtidig gør han opmærksom på, at de slet ikke har gravet i sandet, men alene fjernet tang. Og nu vil de bare køre ud i vandet og uden om stenmolen.

Entreprenøren vurderer, at de har fjernet omkring 100 tons tang fra strækningen syd for Rungsted Havn. Det bliver kørt et par hundrede meter ud i Øresund, hvor strømmen kan føre det væk, og hvor det efterfølgende falder ned på bunden.

Bare man ikke køre på fortidsminde Marinearkæolog Torben Malm har som udgangspunkt ikke noget imod tangrydning, så længe man ikke køre oven på et fortidsminde, og han finder det også som en formildende omstændighed, at de ikke har kunne se hele molen, fordi sandet med tiden har dækket en del af fortidsmindet.



Der fjernes omkring 100 tons tang fra strandkanten syd for Rungsted Havn, og det er ifølge Slots- og Kulturstyrelsen helt i orden, bare maskinerne ikke køre på og over det 454 år gamle fiskerleje, som i 1500-tallet var den første Rungsted Havn, og nu er et beskyttet fortidsminde. Foto: Morten Timm



relaterede artikler

Tvang skal lukke strandstriden i Rungsted 05. maj 2015 kl. 10:15

Derfor spærrer bliktag vejen 04. maj 2015 kl. 15:30

Det gemmer der sig bag hegnet 13. december 2014 kl. 06:30