Tandplejen åbner døren på klem

"Vi har fokus på de overordnede hensyn om at minimere risiko for smittespredning, herunder en fortsat anvendelse af diverse tiltag, som allerede er indført. Et centralt hensyn er, at vi foretager en konkret og individuel tandplejefaglig vurdering af behovet for en tandplejeindsats," siger Anne Henneberg fra Tandplejen i Hørsholm.