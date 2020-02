Tag på tur ud i naturen og se foråret

Tag med ud og oplev det tidlige forår. Det kan du på turen til Sjælsø søndag 16. februar klokken 10.00. Det er Danmarks Naturfredningsforening, der står for turen.

"Denne vinter har med sit milde vejr rykket foråret frem, så naturen vågner meget tidligt. På denne tur skal vi opleve det meget tidlige forår, som det former sig netop nu i området omkring Sjælsø. Vi leder efter tegn på tidligt forår i sø og mose samt blandt træer og buske. Flere fuglearter er allerede i forårshumør, og der er gode chancer for at opleve, hvad de har gang i," skriver Danmarks Naturfredningsforening i en pressemeddelelse.