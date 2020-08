Tag på tur til lergravene med forfattere

Her vil teglværkseksperten Jørgen G. Berthelsen fortælle teglværkets historie, og Jane Riskjær fra Fredensborg Kommune vil fortælle om udviklingsplanerne for Nivå.

Lørdag 19. september klokken 14 til 16 går turen atter ud i Lergravene. Her vil de to eksperter i området Niels Hald og Uffe Fester føre an på en tur til tre af lergravene og fortælle om naturen i og omkring dem både nu og i fremtiden.