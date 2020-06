Hørsholm Svømmeforening åbner igen for sine aktiviteter samtidigt med at Hørsholm Svømmehal åbner tirsdag 16. juni. Foto: HSF

Svømmeforeningen er igen på vej i vandet

Hørsholm Svømmeforening er igen aktiv fra næste uge - og spændt på at se, om - og hvad - hvad coronakrisen har kostet

En af Hørsholms store foreninger, Hørsholm Svømmeforening, er på vej ned i vandet igen efter at al svømmeundervisning har været lukket ned siden marts.

Derfor var det en god nyhed, da myndighederne igen gav grønt lys for, at svømmehaller og badelande kan åbne igen efter en meget lang lukkeperiode på grund af coronakrisen.

En streg i regningen "Det har været en streg i regningen for foreningen og for de mange medlemmer, at vi har været nødt til at lukke ned for vores aktiviteter i så lang tid. Det bliver spændende at se, hvilken betydning det får for tilmeldingerne til den kommende sæson", siger Hørsholm Svømmeforenings formand, Søren Kobbernagel, der håber på, at der stadig er stor opbakning til at gå til svømning.

Sæsonen er kørt Formanden konstaterer, at når det gælder breddeidrætten og klubbens svømmeskole, så er denne sæson kørt. Men fra tirsdag 16. juni - dagen, hvor Hørsholm Svømmehal åbnmer igen - vil også svømmeforeningen genoptage nogle af sine aktiviteter med forskellige "events" for klubbens medlemmer.

"Det er den mulighed, foreningen har for at kompensere medlemmerne for tabt undervisning de forgangne tre måneder. Vi planlægger også forskellige andre aktiviteter, for eksempel på stranden, men det kræver myndighedernes godkendelse, og den har vi ikke nået at få efter den seneste åbning," oplyser Sø'ren Kobbernagel i en pressemeddelelse.

Spændt på tilmeldinger Hørsholm Svømme Forening forudser, at det bliver en anderledes måde at undervise på, men er klar til at gøre sit til for at leve op til de rammer, der er givet. Og formanden får et fingerpeg om konsekvenserne af nedlukningen, når tilmeldingerne til næste sæson skal foretages.

"Det bliver rigtig spændende. Vi håber selvfølgelig, at der stadig er præcis de samme behov og ønsker for at gå til svømning og lære at svømme på svømmeskolerne, som der hele tiden har været. Men det er først, når tilmeldingerne kommer, at vi ved, hvad den lange lukning har haft af betydning - også økonomisk, for foreningens udvikling. I nedlukningsperioden har vi gjort meget ud af at dygtiggøre vores trænere, og vi er klar til at byde alle velkommen igen til august", lyder det fra Søren Kobbernagel