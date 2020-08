Svær vej til dansk statsborgerskab: Jeg har følt mig dansk i lang tid

"Hørsholm skal være for alle - også for nye danske statsborgere".

Her havde 34 borgere oprindeligt tilmeldt, men grundet afbud blev fremmødet reduceret til 21 personer, der efter den lille højtidlighed med underskrift af "Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark" nu endelig kan kalde sig dansker - som statsborger og med dansk pas.

Vejen til officielt at blive dansk har dog været meget lang for de fleste - også en noget snørklet og tung vej. I hvert fald for Hørsholmborger Adelina Brask, der er fra Rumænien og har boet i Danmark i 10 år.

"Det har været svært, og jeg er hoppet igennem mange cirkusringe, men det har været det hele værdi," siger Adelina med et stort smil efter at have sat sin underskrift på dokumentet, hvor hun lover at overholde dansk lovgivning, herunder Danmarks Riges Grundlov og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.