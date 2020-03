Politiet var sidst på ugen flere gange forbi skatebanen i Hørsholm for at minde de unge om, at det er forbudt at samles mere end ti personer ad gangen. Foto: Fred Jacobsen

Send til din ven. X Artiklen: Superhelte holder afstand: Sådan skal unge lære ikke at stimle sammen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Superhelte holder afstand: Sådan skal unge lære ikke at stimle sammen

Lyseslukning, hyppige politibesøg og SSP skal få unge i Hørsholm til at overholde reglerne i det gode forårsvejr

Ugebladet Hørsholm - 23. marts 2020 kl. 09:15 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hørsholm Kommune har slukket lyset flere steder i kommunen for at forhindre folk i at stimle sammen i strid med det gældende forsamlingsforbud. Det skete lørdag aften og skal være med til at sikre, at forbuddet mod at stimle sammen i grupper på mere end ti personer, overholdes.

Lyseslukningen er et af de skridt, kommunen har taget efter beretninger om, at især børn og unge har været ude at spille fodbold og køre på skatebanen ved idrætsparken i grupper i det solrige forårsvejr. Børnenes adfærd - og ikke mindst forældrenes ansvar i forbindelse med denne - er blevet både diskuteret og kritiseret på sociale medier.

Det fik så i første omgang kommunens kriseberedskab til fredag at indskærpe reglerne om forsamlingsforbud og følge op med at sende SSP (samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi, red. ) rundt for at se på forholdene - og anmode politiet om hyppig rundering de pågældende steder.

Superhelte holder afstand "Husk, det er så let at være en superhelt i disse dage…Du skal bare holde afstand og max. være 10 sammen (og her tæller alle med – både dem du kender og ikke kender). Både på legepladserne, havnen, fodboldbanen – og hvor vi ellers har lyst til at være på en dejlig solskinsdag," lyder det ordret i opfordringen fra Hørsholm Kommune.

relaterede artikler

Corona: Politiet sender ekstra mandskab på gaden 21. marts 2020 kl. 09:57

Hørsholms præster vil ikke følge reglerne: Vi skyder os selv i foden 20. marts 2020 kl. 19:20

Kommunen skærper indsatsen: Mere kontrol med samlingssteder 20. marts 2020 kl. 15:00