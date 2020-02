Maj Allin Thorup (K) glæder sig over den succes, tilskudsordningen er. Foto: Arkivfoto

Succes koster: Færre penge for at passe egne børn

Ordningen fortsætter, men tilskuddet sættes ned for forældre, der selv vil passe børnene

Ugebladet Hørsholm - 25. februar 2020 kl. 18:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om pengene er brugt - og lidt til - vil Hørsholm Kommune fortsat tilbyde forældre, at de kan passe deres børn i eget hjem med tilskud. Fremover bliver det bare for færre penge.

Børne- og skoleudvalget (BSU) har nemlig besluttet at sætte tilskuddet ned fra 7.374 til 6.400 om måneden, som ifølge forvaltningen er, hvad der skal til for at ordningen kan fortsætte.

"Det er jo fantastisk, at så mange har søgt tilskuddet. Det viser jo at der er et behov," siger den konservative næstformand i Børne- og skoleudvalget, Maj Allin Thorup, for hvem genindførsel af tilskud til at passe egne børn er en hjertesag.

Et af formålene med at give tilskud til pasning af egne børn er blandt andet at tage presset fra daginstitutionerne. Men der er - måske - også en økonomisk gevinst.

Det koster nemlig 3000 kr. mindre pr. måned at give tilskud, hvis alternativet ville være at drive en plads i en vuggestue.

I forbindelse med budgetforliget blev det besluttet at indføre tilskudordningen fra 1. januar, og der var afsat 500.000 kr. til hvert af årene 2020 og 2021 til tilskuddene.

Interessen for muligheden var dog så stor, at pengene for begge år allerede var brugt efter den første måned.

Udvalget skulle derfor beslutte at stoppe for tilgang til ordningen, lade den kære uændret videre og finde penge andre steder på BSU-området eller nedsætte tilskuddet.

Det er så den sidste mulighed, udvalget pegede på.