Arkitekt Dorte Mandrup står bag det vindende projekt på 25-30 boliger på Hannebjerggrunden. Ankesagen om dele af det område, der skal bygges på, er udsat på grund af coronakrisen. Arkivfoto: Fred Jacobsen

Send til din ven. X Artiklen: Striden om 'Skoven': Udsættelse er godt for børnene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Striden om 'Skoven': Udsættelse er godt for børnene

Hørsholm Lille Skoles ankesag i striden med Hørsholm Kommune udsat på ubestemt tid

Ugebladet Hørsholm - 31. maj 2020 kl. 08:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ingen kan endnu sige, hvornår der kommer en endelig afgørelse i striden om 'Skoven' og 'Æbleplantagen' mellem Hørsholm Lille Skole og Hørsholm Kommune. Og hvornår der kommer boliger på Hannebjerggrunden, for den sags skyld.

Læs også: Grønt lys til 48 meter høj mobilmast trods klager

Skolen ankede den afgørelse, der for mere end et år siden blev truffet i Retten i Helsingør, og den sag er udsat på ubestemt tid.

Oprindeligt skulle anken have været behandlet i Østre Landsret 5.-6. maj, men blev udsat på grund af coronakrisen. Det er ikke nødvendigvis skidt, mener skolens formand, Søren Andersen.

Glade for 'Skoven' "Vi er glade for at have området. Set fra børnenes side er hver dag med den godt," siger Søren Andersen til Ugebladet.

Tidlig genåbning Han henviser også til, at det omstridte område spillede en afgørende rolle for, at Hørsholm Lille Skole kunne genåbne allerede 15. april, lige efter meldingen fra statsminister Mette Frederiksen.

Hørsholm Lille Skole har i længere tid været uenig med Hørsholm Kommune om områderne 'Skoven' og 'Æbleplantagen', der ligger på kommunal grund, men som Hørsholm Lille Skole har benyttet som en del af sity udearel i de godt 40 år, skolen har eksisteret.

Tabte med et brag Skolen mente derfor at have vundet hævd på området og tog uenigheden med helt til en retssal ved Retten i Helsingør, hvor skolen tabte sagen med et brag: Den havde - ifølge retten i april sidste år - hverken vundet hævd eller brugshævd over området.

Efter noget betænkningstid valgte Hørsholm Lille Skole at anke sagen, som sklle have vøret behandlet i landsretten i begyndelsen af maj, men som så mange andre retshandlinger er udsat på grund af coronakrisen.

Skulle være færdig i år Det betyder også, at byggeriet af 25-30 boliger på grunden på og omkring det tidligere plejehjem bliver yderligere forsinket.

Det skulle efter den oprindelige plan have stået klar til indflytning i begyndelsen af 2020. Endnu er ikke så meget som en spade kommet i jorden.

relaterede artikler

Utålmodig golfklub får sin vilje 29. maj 2020 kl. 07:00