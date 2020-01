Fred Jacobsen, redaktør på Ugebladet. Foto: Morten Timm

Strauss og Mozart bag jerntæppet

Sagen om musikskoleeleverne viser, at embedsmænd og politikere i Hørsholm og Fredensborg ikke gik det sidste skridt for at finde en løsning, der kostede 24 elever pladsen på Hørsholm Musikskole

Ugebladet Hørsholm - 29. januar 2020 kl. 10:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der går jo nok hverken en Strauss eller en Mozart tabt ved at at par håndfulde børn fra Kokkedal og omegn bliver nægtet undervisning i Hørsholm Musikskole.

Det er ikke noget, nærværende skribent tænker. Tanken er sluppet ud af munden på en lokalpolitiker, der ikke selv var i stand til at skabe det muliges kunst, som politik også er. Og som kunne have betydet, at 24 børn fra Fredensborg Kommune kunne have gennemført deres musikundervisning. I hvert fald frem til skoleårets slutning i juni.

Sådan blev det ikke.

Røde ører Det efterlader ikke bare børn og forældre med et problem. Det bør som minimum også lade de ansvarlige embedsmænd og politikere stå tilbage på perronen med røde ører og en smag af rådden fugl i munden.

Ordentlighedens klarsyn Og skulle de rammes af ordentlighedens klarsyn, kan de jo reflektere over, om de nu også gik det ekstra skridt for at kreere det muliges kunst.

Hvorfor nu? Det er helt legitimt fra Hørsholms side at gå til nabokommunen for at gøre opmærksom på det problem, det objektivt set er, at man betaler for elever, man grundlæggende ikke behøver at betale for.

Det er forståeligt når Fredensborg tænker: Hvad har de gang i? Hvorfor kommer de med det nu? Ikke mindst i lyset af, at man øjensynligt intet kendte til denne trafik. Som har været fordelagtig for Hørsholm, der så kunne 'fylde op' med de 'fremmede' børn for at kunne opretholde hold.

Forlod modellen Helt forståeligt er det ikke, hvorfor Hørsholm hurtigt forlod sin første udligningsmodel og i stedet skrev til forældrene, at de nu skulle have en betalingsgaranti fra deres hjemkommune - eller betale selv - hvis deres børn skulle fortsætte undervisningen.

Det der blev fortalt Der er til gengæld ikke skyggen af belæg for fortællingen om, at Hørsholm kom "som en tyv om natten."

En historie, politikerne i Fredensborg har valgt at tro på. Måske fordi det er den, de er blevet fortalt.

Vi ved, at gode kræfter har forsøgt et få en midlertidig løsning strikket sammen. Respekt for dem, der forsøgte. Men de fejlede.

De andre sager To nabokommuner, der ellers ofte nok fremhæver det gode naboskab, hev et jerntæppe ned mellem Egevangen og Ådalsparkvej, som muligvis har dannet sig i skyggen af et par andre sager, der står imellem de to rådhuse. Det er en åben hemmelighed, at man i Hørsholm rynker næse ad Cirkelhusprojektet, og det står efterhånden også klart, at Hørsholm ikke er specielt samarbejdsvillig, når det gælder om at lade modulvogntog køre gennem kommunen, så borgerne i Fredensborg by kan slippe.

Måske er dette en slags pay back fra Fredensborg til den genstridige nabo?

Med venlig hilsen

Fred Jacobsen, redaktør

