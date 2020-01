Se billedserie Den gamle politistation på Hørsholm Allé har været en af favoritterne til at skulle rumme et nyt rådhus - nu er lejemålet på Slotsmarken blevet en seriøs konkurrent. Foto: Fred Jacobsen

Stor usikkerhed om nyt rådhus

Ny mulighed: Rådhuset bliver permanent på Slotsmarken, hvor Hørsholm nor til leje de næste tre år

Ugebladet Hørsholm - 23. januar 2020 kl. 08:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunalbestyrelsen i Hørsholm skal snart beslutte sig for, hvor - og om overhovedet - Hørsholm skal have et nyt rådhus.

Det er nemlig ikke givet, at der skal bygges et ny.

Uden returbillet Sikkert er det, at det nuværende rådhus på Ådalsparkvej pakkes sammen og i vinterferieuge 7 flytter til lejede lokaler i Slotsmarken de næste tre år. Og står det til borgmester Morten Slotved (K), bliver det en rejse uden returbillet.

"For egen regning vil jeg sige: Vi kommer aldrig tilbage hertil igen," siger borgmesteren til Ugebladet i sit skimmelsvampramte kontor, der snart vil være lige så tomt som forkontoret og andre kontorer rundt omkring i den gamle Kokkedal Skole.

Høster erfaringer Inden da skal der tages stilling til, hvor et nyt rådhus skal være. Det kan sagtens være i de lokaler, hvor kommunen skal bo til leje de næste tre år.

Borgmester Slotved afviser nemlig ikke helt at droppe planerne om at bygge nyt rådhus for permanent at slå sig ned i Slotsmarken.

"Der er ingen tvivl om, at jeg foretrækker en placering i bymidten. Men nu får vi nogle erfaringer i lejeperioden i Slotsmarken," siger Morten Slotved.

Morten Slotved, borgmester Bymidten er favorit Politikerne tager på det næste møde i økonomiudvalget fat på arbejdet med at beslutte et nyt rådhus. Morten Slotved regner med, at der kan tages en beslutning inden for de næste par måneder.

Hidtil har bymidten været 'favorit' til at få et nyt rådhus, med den tidligere politistation på Hørsholm Allé og parkeringspladsen bag gågaden ved kulturhus Trommen som mulige placeringer.

Midtpunkt på banen Siden har Hørsholm Midtpunkts ejer, ejendomsinvesteringsselskabet DADES, været på banen med et tilbud om at bygge et rådhus i forbindelse med den del af centret, der blandt andet rummer apoteket og Ugebladet.

Og nu altså også muligheden for slet ikke at bygge nyt, men at blive permanent på Slotsmarken, hvor rådhuset fra uge 8 skal bo i foreløbig tre år.

Går alt efter planen, kan personalet bydes velkommen på Slotsmarken mandag 17. februar.