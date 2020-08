I Fabriksdammen i Hørsholm har iltsvind betydet, at store mængder fiskeyngel er døde. Stampedammen og Sjælsø er også ramt. Foto: Hørsholm Kommune

Stor fiskedød plager søer og damme

Fiskeyngel i titusindvis er fundet døde i Hørsholm. Miljøingeniør frygter en forværring i den næste tid

Ugebladet Hørsholm - 10. august 2020 kl. 17:05 Af Morten Timm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det pludselig varme sommervejr har sat gang i en kædereaktion af akut iltmangel og fiskedød i flere af Hørsholms søer.

Både i Sjælsø, Usserød Å samt i Stampedammen og Fabriksdammen er der fundet i titusindvis af døde småfisk (fiskeyngel), oplyser miljøingeniør Troels Vastrup fra Hørsholm Kommune.

"Det kommer ikke uventet, men er klart et tegn på, at der er for lidt ilt i vandet. Endnu er det kun fiskeyngel, det er gået ud over, men jeg frygter, at situationen bliver værre i den kommende tid, og der vil dø mange flere og større fisk, herunder rovfisk, som der ikke er så mange af," siger Troels Vastrup.

Kan ikke gøre noget nu Han er også bekymret for, at fiskedøden snart vil ramme Dronningedammen, som for et par år siden var meget hårdt ramt af iltsvind og omfattende fiskedød.

"Vi kan desværre ikke gøre ret meget for at hjælpe naturen på den korte bane, men på længere sigt så handler det om ikke at lede spildevand ud i vandløb og søer," tilføjer Troels Vastrup.

Derfor forsvinder ilten Årsagen til iltsvind i søer og damme skal nemlig findes i en ophobning af næringsstoffer fra det spildevand, der fra tid til anden udledes til Usserød Å ved overløb efter store regnmængder.

Selv om der ikke for nylig har været overløb, så bliver næringsstofferne hængende i søerne og falder til bunds. Det får algerne til at vokse, og med sommervarmen sætter det ekstra fart på den proces, og når algerne dør optages ilten i nedbrydningen.

"Vi følger selvfølgelig situationen tæt, og fra kommunen vil vi løbende fjerne de gener, der opstår, herunder at samle døde fisk op, men vi kan ikke hjælpe naturen her og nu," tilføjer Troels Vastrup overfor Ugebladet.

Der skal findes løsning Den aktuelle fiskedød sætter endnu en gang en tyk streg under nødvendigheden af, at der på sigt skal findes en løsning til at fjerne udledningen af spildevand, og en løsning som vil løbe op i en trecifret millionudgift.

Politisk i Hørsholm er det allerede sat på dagsordenen, hvor kommunalbestyrelsen i september skal drøfte forskellige løsningsmodeller, såsom udvidelse af fælleskloakering og en separatkloakering.

"Det er en politisk beslutning, hvilken model, det bliver, men vi kan ikke lade være med at gøre noget," fastslår miljøingeniør Troels Vastrup.

