Stor ændring på vej: Se her, hvad der står på skiltene

Parkerer du i disse dage din bil på en af butikscentret Hørsholm Midtpunkts parkeringspladser, ser du skilte, der er pakket ind i sort plastik. Bag overdækningen gemmer der sig en stor ændring for mange af parkeringspladsernes brugere: De skal betale. Fra og med 15. januar koster det nemlig penge at parkere på Midtpunkts parkeringspladser, når du parkerer mere end to timer. Derefter stiger betalingen fra 15 kr. i tredje time, 24 kr. i fjerde time - og i de efterfølgende timer bliver der lagt 35 kr. oven i. For hver time.

For meget langtids

Når Hørsholm Midtpunkt ønsker at indføre betaling for længere tids parkering, så er det for at slippe af med de mange, der bruger centrets p-pladser, når de er på arbejde i nærheden.

Ugebladet erfarer, at indkøbscentret har foretaget analyser, der viser, at langtidsparkeringen har nået et omfang, der gør en regulering nødvendig.

Det sker så fra og med onsdag 15. januar. Der bliver opstillet betalingsautomater, hvor man kan indtaste sit registreringsnummer, hvorefter din betaling er registreret. Det er også muligt at betale indtil 24 timer efter man har forladt området på Auto Parks hjemmeside mitcp.dk eller på app'en Easypark.

Bilister, der ikke foretager sig noget, får tilsendt en opkrævning til den der ejer bilen.

Hørsholm Midtpunkt indførte gratis parkering i foråret 2014 efter at have haft en begrænsning på tre timer.