Støttemillioner vælter ind til Karen Blixen Museet

For nylige kunne Karen Blixen Museet glæde sig over fondsstøtte på over 11 millioner kroner. Og nu er pladen fuld for det lokale museum, der netop har modtaget yderligere millionsstøtte fra A.P. Møller Fonden.

Et levende hjem

”Med denne generøse støtte er visionen for programmet i huset finansieret. Blixen donerede sit hjem og 15 hektar enestående natur til os alle, for at det skal være et åndehul i den store by. Det ønsker vi at honorere ved at invitere indenfor, og udenfor, i et levende hjem med et program om, hvad natur og fortælling kan lære os om at være menneske i samtiden, fortiden og fremtiden. Blixen besad et utroligt mod og stor kreativitet på så mange felter. Det vil vi gerne leve op til, og det bidrager den flotte støtte til at realisere,” siger Elisabeth Nøjgaard.