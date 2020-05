Stine Christmans Nielsen og Casper Møller Petersen har købt den tidligere hjortefarm på Stasevangsvej 2 i Hørsholm, hvor de vil åbne hundebørnehave. Her med deres egne to labrador-blandinger Vigga og Loui. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Send til din ven. X Artiklen: Stine og Casper forvandler hjortefarm til hundebørnehave Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stine og Casper forvandler hjortefarm til hundebørnehave

'Lykkelighund' kalder parret Stine Christ­mas Nielsen og Casper Møller Pedersen deres nye pasningssted, der ligger i grønne omgivelser på Stasevangsvej

Ugebladet Hørsholm - 27. maj 2020 kl. 08:31 Af Morten Timm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Grøn natur og masser af plads at boltre sig på. Et 17.000 kvadratmeter stort og indhegnet areal på Stasevangsvej i Hørsholm skal nu danne rammen om noget som så nyt som en hundebørnehave.

Bag projektet står kæresteparret Stine Chrismas Nielsen, 46 år, og Carsper Møller Pedersen, 44. De overtog for nogle måneder siden landejendommen, der siden 1987 har været hjortefarm under navnet 'Stasevang Dyrehave' - drevet af ægteparret Ane Marie og John Svendsen.

I sidste uge flyttede parret og deres to hunde, Vigga og Loui, ind på Stasevangsvej 2, for i de næste tre ugers tid at knokle med at gøre klar til åbningen af hundebørnehaven Lykkelighund, hvor områdets hunde kan blive passet i dagligdagen.

Hjem med træt hund Bortset fra en i Farum, og et par stykker i Jylland, er hundebørnehave-konceptet forholdsvis nyt i Danmark, men parret tror på, at der også i Hørsholm vil være et grundlag for at passe andres hunde.

"Vi ved, at hundeejere elsker deres hunde og vil gøre rigtig meget for dem. Vores håb er at kunne give hundene nye oplevelser og aktiviteter samt give ejeren mulighed for en frihed i hverdagen samt få en træt og stimuleret hund hjem bagefter," siger Stine Christmas nielsen og Casper Møller Pedersen til Ugebladet.

Fire typer De har umiddelbart indkredset deres målgruppe til at være fire typer: De hunde, der ikke kan være alene hjemme. De hunde, der har brug socialisere. De ejere, der har lange arbejdsdage - og endelig de ejere, der vil gøre alt for deres hunde, og derfor gerne vil give dem en god oplevelse.

Meget udbredt i USA Selv er parret blevet inspireret af hundebørnehaven i Farum, som de selv benyttede til deres to hunde på grund at to travle jobs.

"Vi har i et par år ønsket at leve et mindre stresset liv samtidig med lysten til at prøve helt noget andet," fortæller Stine og Casper om deres nye karrierevalg.

De har altid selv haft hunde og været interesseret i opdragelse og træning af hunde. Som et led i skabelsen af den nye hundebørnehave, har de online taget en række amerikanske kurser om hundeopdragelse. I USA er 'doggy daycare' meget udbredt og blevet en kæmpe forretning.

I første omgang er det Casper, der indstiller sit faste tømrervirke for at hellige sig hundebørnehaven, mens Stine fastholder sit job.

Kan udvide Til en start åbner de med plads til 10 hunde, men kan med tiden udvide med op til 25 hunde på området, som inddeles i fire folde, hvor hundene kan løbe frit.

Indenfor indrettes et stuerum med sofaer, hvor de firbenede kan få lov til at hvile sig.

"Alle slags hunde er velkomne hos os, men de skal selvfølgelig kunne lide at være her samt være socialt anlagte i forhold til andre hunde," oplyser parret.

De vil holde åbent mandag til fredag fra kl. 7 til 17, med aflevering fra kl. 7-9 og afhentning kl. 15-17. Den endelige dato for åbningen er ikke fastlagt, men det bliver om cirka tre ugers . Man kan læse mere på hjemmeside lykkelighund.dk